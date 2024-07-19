Володин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодин Александр Иванович

Володин Александр Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Володин Александр Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Горка-Богород.
Место события
Горка-Богород., Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8346
Володин Александр Иванович
Текст оригинальной записи
Володин Александр Иванович д. Горка-Богород.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.