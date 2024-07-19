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Волков Илья Ефимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Волков Илья Ефимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
23,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место события
Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8345
Волков Илья Ефимович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Волков Илья Ефимович мещанин г. Череповец

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