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Верещагин Александр Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Верещагин Александр Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
123,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Макарьино
Место события
Макарьино, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8343
Верещагин Александр Васильевич
Текст оригинальной записи
Верещагин Александр Васильевич п. дв. ус. Макарьино

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