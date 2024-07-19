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Васильев Леонтий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Леонтий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Новая
Место события
Новая, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8339
Васильев Леонтий
Текст оригинальной записи
Васильев Леонтий д. Новая

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