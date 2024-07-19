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Вагоненков Абрам Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Вагоненков Абрам Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
В. Солманское
Место события
В. Солманское, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8336
Вагоненков Абрам Иванович
Текст оригинальной записи
Вагоненков Абрам Иванович д. В. Солманское

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