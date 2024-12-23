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Белозеров Григорий Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Белозеров Григорий Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Шалаево
Место события
Шалаево, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8333
Белозеров Григорий Васильевич
Текст оригинальной записи
Белозеров Григорий Васильевич д. Шалаево

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