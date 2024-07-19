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Булыгин Петр Прокопьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Булыгин Петр Прокопьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
58,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Богородское
Место события
Богородское, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8332
Булыгин Петр Прокопьевич
Текст оригинальной записи
Булыгин Петр Прокопьевич с. Богородское

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