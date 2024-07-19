Булыгин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулыгин Иван Михайлович

Булыгин Иван Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Булыгин Иван Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
54,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Богородское
Место события
Богородское, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8331
Булыгин Иван Михайлович
Текст оригинальной записи
Булыгин Иван Михайлович с. Богородское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.