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Булыгин Василий Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Булыгин Василий Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
56,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Богородское
Место события
Богородское, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8330
Булыгин Василий Григорьевич
Текст оригинальной записи
Булыгин Василий Григорьевич с. Богородское

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