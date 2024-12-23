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Богданов Конон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Конон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Ельнинское
Место события
Ельнинское, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8324
Богданов Конон
Текст оригинальной записи
Богданов Конон д. Ельнинское

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