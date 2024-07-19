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Басалаев Николай Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Басалаев Николай Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Яконское
Место события
Яконское, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8318
Басалаев Николай Петрович
Текст оригинальной записи
Басалаев Николай Петрович д. Яконское

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