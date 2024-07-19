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Басалаев Алексей Андреевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Басалаев Алексей Андреевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Яконское
Место события
Яконское, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8317
Басалаев Алексей Андреевич
Текст оригинальной записи
Басалаев Алексей Андреевич д. Яконское

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