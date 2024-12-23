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Базгалев Степан Андреевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Базгалев Степан Андреевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Фроловское
Место события
Фроловское, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8314
Базгалев Степан Андреевич
Текст оригинальной записи
Базгалев Степан Андреевич д. Фроловское

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