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Акиндинов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Акиндинов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Богослово
Место события
Богослово, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 15.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8290
Акиндинов Иван
Текст оригинальной записи
Акиндинов Иван с. Богослово

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