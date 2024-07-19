Троицкий Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроицкий Александр Васильевич

Троицкий Александр Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Троицкий Александр Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
132
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место события
Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8288
Троицкий Александр Васильевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Троицкий о. Александр Васильевич свящ. Андогской Крестовоздвиженской и Богоявленской церкви

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.