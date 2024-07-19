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Братолюбов Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Братолюбов Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
90,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место события
Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8287
Братолюбов Александр - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Братолюбов о. Александр свящ. Становской Воскресенской церкви

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