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Архангельский Александр Андреевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Архангельский Александр Андреевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
119,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место события
Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8286
Архангельский Александр Андреевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Архангельский о. Александр Андреевич свящ. Андогской Успенской церкви

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