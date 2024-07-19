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Фомичев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фомичев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Тамаша
Место события
Тамаша, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 14.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8285
Фомичев Федор
Текст оригинальной записи
Фомичев Федор д. Тамаша

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