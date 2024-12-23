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Федоров Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Демшино
Место события
Демшино, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8267
Федоров Владимир
Текст оригинальной записи
Федоров Владимир д. Демшино

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