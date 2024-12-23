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Щербаков Федор Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Щербаков Федор Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
0,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Стан
Место события
Стан, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8263
Щербаков Федор Иванович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Щербаков Федор Иванович мещ. с. Стан

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