Щербаков Иван Мартынович
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Щербаков Иван Мартынович
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Ценз
- 4,3
- Губерния
- Новгородская губерния
- Уезд
- Череповецкий уезд
- Волость
- Андогская волость
- Место
- Марлыково
- Место события
- Марлыково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 13.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8260
Щербаков Иван Мартынович
- Текст оригинальной записи
- Щербаков Иван Мартынович д. Марлыково
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
21.03.1850
Неизвестно
03.05.1876
09.10.1937
1883
Неизвестно