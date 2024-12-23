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Щербаков Иван Мартынович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Щербаков Иван Мартынович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Марлыково
Место события
Марлыково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8260
Щербаков Иван Мартынович
Текст оригинальной записи
Щербаков Иван Мартынович д. Марлыково

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
21.03.1850
Неизвестно
Марлыково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
03.05.1876
09.10.1937
Марлыково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
1883
Неизвестно
Марлыково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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