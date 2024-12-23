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Щербаков Алексей Кириллович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Щербаков Алексей Кириллович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Стан
Место события
Стан, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8258
Щербаков Алексей Кириллович
Текст оригинальной записи
Щербаков Алексей Кириллович с. Стан

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