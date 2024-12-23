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Шорин Павел Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шорин Павел Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Ярышево
Место события
Ярышево, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8255
Шорин Павел Иванович
Текст оригинальной записи
Шорин Павел Иванович д. Ярышево

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