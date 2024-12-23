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Хватов Михаил Константинович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хватов Михаил Константинович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Постниково
Место события
Постниково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 13.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8241
Хватов Михаил Константинович
Текст оригинальной записи
Хватов Михаил Константинович д. Постниково

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