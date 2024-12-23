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Титов Иван Титович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Титов Иван Титович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Андроново
Место события
Андроново, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8231
Титов Иван Титович
Текст оригинальной записи
Титов Иван Титович д. Андроново

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