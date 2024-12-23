Сорокин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Иван Петрович

Сорокин Иван Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сорокин Иван Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
48,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Спирютино
Место события
Спирютино, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8219
Сорокин Иван Петрович
Текст оригинальной записи
Сорокин Иван Петрович д. Спирютино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.