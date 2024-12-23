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Смирняков Петр Осипович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Смирняков Петр Осипович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
35
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Ларюково
Место события
Ларюково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8214
Смирняков Петр Осипович
Текст оригинальной записи
Смирняков Петр Осипович д. Ларюково

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