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Смирняков Александр Осипович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Смирняков Александр Осипович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
35,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Ларюково
Место события
Ларюково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8212
Смирняков Александр Осипович
Текст оригинальной записи
Смирняков Александр Осипович д. Ларюково

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