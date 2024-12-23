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Скородумов Иона Дмитриевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Скородумов Иона Дмитриевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
33,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Спирютино
Место события
Спирютино, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8204
Скородумов Иона Дмитриевич
Текст оригинальной записи
Скородумов Иона Дмитриевич д. Спирютино

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