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Селезнев Александр Кириллович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Селезнев Александр Кириллович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Зыково
Место события
Зыково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 12.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8193
Селезнев Александр Кириллович
Текст оригинальной записи
Селезнев Александр Кириллович д. Зыково

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