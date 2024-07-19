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Родионов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Родионов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Тиманская
Место события
Тиманская, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8190
Родионов Иван
Текст оригинальной записи
Родионов Иван д. Тиманская

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