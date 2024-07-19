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Родин Яков Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Родин Яков Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Иванова
Место события
Иванова, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8188
Родин Яков Петрович
Текст оригинальной записи
Родин Яков Петрович д. Иванова

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