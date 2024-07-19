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Родин Василий Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Родин Василий Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
34,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Иванова
Место события
Иванова, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8187
Родин Василий Иванович
Текст оригинальной записи
Родин Василий Иванович д. Иванова

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