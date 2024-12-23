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Прокопьев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прокопьев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Брюхово
Место события
Брюхово, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8185
Прокопьев Андрей
Текст оригинальной записи
Прокопьев Андрей д. Брюхово

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