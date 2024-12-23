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Паскин Александр Гаврилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Паскин Александр Гаврилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
80,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Спирютина
Место события
Спирютина, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8173
Паскин Александр Гаврилович
Текст оригинальной записи
Паскин Александр Гаврилович д. Спирютина

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