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Панкратьев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Панкратьев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Горка Больш.
Место события
Горка Больш., Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8165
Панкратьев Алексей
Текст оригинальной записи
Панкратьев Алексей д. Горка Больш.

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