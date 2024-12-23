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Паненков Алексей Семенович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Паненков Алексей Семенович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
63,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Постниково
Место события
Постниково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8163
Паненков Алексей Семенович
Текст оригинальной записи
Паненков Алексей Семенович д. Постниково

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