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Оводов Сергей Игнатьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Оводов Сергей Игнатьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
27
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Бильково
Место события
Бильково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8152
Оводов Сергей Игнатьевич
Текст оригинальной записи
Оводов Сергей Игнатьевич д. Бильково

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