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Нилов Кирилл

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Нилов Кирилл
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Томаша
Место события
Томаша, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 11.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8150
Нилов Кирилл
Текст оригинальной записи
Нилов Кирилл д. Томаша

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