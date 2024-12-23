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Никитин Гаврил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Гаврил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Никоновская
Место события
Никоновская, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8137
Никитин Гаврил
Текст оригинальной записи
Никитин Гаврил д. Никоновская

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