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Никитин Арсений

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Арсений
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
31,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Ивачево
Место события
Ивачево, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8134
Никитин Арсений
Текст оригинальной записи
Никитин Арсений д. Ивачево

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