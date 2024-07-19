Нечаев Иосиф Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечаев Иосиф Александрович

Нечаев Иосиф Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Нечаев Иосиф Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
4,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Брюково
Место события
Брюково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8132
Нечаев Иосиф Александрович - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Нечаев Иосиф Александрович, пот. поч. граж. д. Брюково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.