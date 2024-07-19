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Наумов Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Наумов Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Брюково
Место события
Брюково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8131
Наумов Степан
Текст оригинальной записи
Наумов Степан д. Брюково

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