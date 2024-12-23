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Мудров Василий Игнатьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мудров Василий Игнатьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Пелемень
Место события
Пелемень, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 10.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8125
Мудров Василий Игнатьевич
Текст оригинальной записи
Мудров Василий Игнатьевич д. Пелемень

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