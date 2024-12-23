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Макаров Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Макаров Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Марлыково
Место события
Марлыково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8094
Макаров Василий
Текст оригинальной записи
Макаров Василий д. Марлыково

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