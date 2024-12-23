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Лукиричев Петр Максимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лукиричев Петр Максимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Ярышево
Место события
Ярышево, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8091
Лукиричев Петр Максимович
Текст оригинальной записи
Лукиричев Петр Максимович д. Ярышево

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