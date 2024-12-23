Кривошатин Яков Парамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошатин Яков Парамонович

Кривошатин Яков Парамонович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кривошатин Яков Парамонович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Ивачево
Место события
Ивачево, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8078
Кривошатин Яков Парамонович
Текст оригинальной записи
Кривошатин Яков Парамонович д. Ивачево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.