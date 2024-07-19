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Кравков Михаил Владимирович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кравков Михаил Владимирович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
98,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Радушино
Место события
Радушино, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8075
Кравков Михаил Владимирович
Текст оригинальной записи
Кравков Михаил Владимирович с. Радушино

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