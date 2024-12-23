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Коротков Константин Зиновьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Коротков Константин Зиновьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Смешково
Место события
Смешково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 9.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8067
Коротков Константин Зиновьевич
Текст оригинальной записи
Коротков Константин Зиновьевич д. Смешково

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