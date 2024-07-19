Иванов Степан Андроново — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Степан Андроново

Иванов Степан Андроново

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Степан Андроново
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
35,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место события
Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 8.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8024
Иванов Степан Андроново
Текст оригинальной записи
Иванов Степан Андроново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.